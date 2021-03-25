{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Вашингтоне заявили, что США вряд ли выведут свои силы из Афганистана к 1 мая

Глава комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Адам Смит также отметил, что "работа номер один" для администрации - это обсуждение с "Талибаном" возможности продлить на некоторое время присутствие в Афганистане возглавляемых США сил

ВАШИНГТОН, 25 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты вряд ли выведут свои силы из Афганистана к 1 мая, как того требует соглашение, заключенное предыдущей вашингтонской администрацией с радикальным движением "Талибан" (запрещено в России). Об этом, как сообщило в среду агентство Reuters, заявил председатель комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США Адам Смит (демократ от штата Вашингтон).

По словам конгрессмена, он обсуждал вопрос американского военного присутствия в Афганистане с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном, а также с главой Пентагона Ллойдом Остином. "Я думаю, есть общее ощущение того, что 1 мая - это слишком скоро, чисто с точки зрения логистики. <...> У нас около 3,5 тыс. военных в Афганистане. У наших союзников - около 7 тыс. <...> Вы не можете вывести более 10 тыс. военных за шесть недель", - заявил Смит на мероприятии в Вашингтоне.

По данным Reuters, он также отметил, что "работа номер один" для администрации - это обсуждение с "Талибаном" возможности продлить на некоторое время присутствие в Афганистане возглавляемых США сил. "Что хочет сделать администрация [президента США Джо] Байдена, так это вести переговоры после 1 мая и потом, по меньшей мере, изучить вариант - изменило ли [движение] "Талибан" свою позицию. <...> Может ли быть так, что их позиция изменилась? Я сомневаюсь. Но, мне кажется, администрация считает, что об этом стоит поговорить", - сказал Смит.

29 февраля 2020 года предыдущая администрация США во главе с президентом Дональдом Трампом и движение "Талибан" подписали в Дохе мирное соглашение. Согласно договоренностям, Соединенные Штаты, их союзники и коалиция обязуются вывести в течение 14 месяцев все войска из Афганистана. Талибы в свою очередь гарантируют, что не станут использовать территорию Афганистана для действий, представляющих угрозу безопасности США и их союзников.

Нынешняя американская администрация ранее указала, что примет дальнейшие решения по Афганистану, в том числе по выводу войск США, после изучения того, как талибы выполняют условия договоренности о мире.

Теги
АфганистанСША
Ситуация на Корейском полуострове
Южная Корея собрала экстренное заседание СНБ после произведенных КНДР ракетных пусков
Участники встречи намерены наметить возможные ответные шаги, сообщил представитель администрации президента страны Кан Мин Сок
Читать полностью