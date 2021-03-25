В Вашингтоне заявили, что США вряд ли выведут свои силы из Афганистана к 1 мая

ВАШИНГТОН, 25 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты вряд ли выведут свои силы из Афганистана к 1 мая, как того требует соглашение, заключенное предыдущей вашингтонской администрацией с радикальным движением "Талибан" (запрещено в России). Об этом, как сообщило в среду агентство Reuters, заявил председатель комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США Адам Смит (демократ от штата Вашингтон).

По словам конгрессмена, он обсуждал вопрос американского военного присутствия в Афганистане с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном, а также с главой Пентагона Ллойдом Остином. "Я думаю, есть общее ощущение того, что 1 мая - это слишком скоро, чисто с точки зрения логистики. <...> У нас около 3,5 тыс. военных в Афганистане. У наших союзников - около 7 тыс. <...> Вы не можете вывести более 10 тыс. военных за шесть недель", - заявил Смит на мероприятии в Вашингтоне.

По данным Reuters, он также отметил, что "работа номер один" для администрации - это обсуждение с "Талибаном" возможности продлить на некоторое время присутствие в Афганистане возглавляемых США сил. "Что хочет сделать администрация [президента США Джо] Байдена, так это вести переговоры после 1 мая и потом, по меньшей мере, изучить вариант - изменило ли [движение] "Талибан" свою позицию. <...> Может ли быть так, что их позиция изменилась? Я сомневаюсь. Но, мне кажется, администрация считает, что об этом стоит поговорить", - сказал Смит.

29 февраля 2020 года предыдущая администрация США во главе с президентом Дональдом Трампом и движение "Талибан" подписали в Дохе мирное соглашение. Согласно договоренностям, Соединенные Штаты, их союзники и коалиция обязуются вывести в течение 14 месяцев все войска из Афганистана. Талибы в свою очередь гарантируют, что не станут использовать территорию Афганистана для действий, представляющих угрозу безопасности США и их союзников.

Нынешняя американская администрация ранее указала, что примет дальнейшие решения по Афганистану, в том числе по выводу войск США, после изучения того, как талибы выполняют условия договоренности о мире.