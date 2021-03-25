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Ситуация на Корейском полуострове

Глава МИД Южной Кореи намерен обсудить с Лавровым ситуацию на Корейском полуострове

Чон Ый Ён также отметил, что, несмотря на вызванные пандемией сложности, Южная Корея заняла второе место среди торговых партнеров России на Дальнем Востоке

СЕУЛ, 25 марта. /ТАСС/. Глава МИД Южной Кореи Чон Ый Ён заявил, что намерен обсудить на переговорах с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым ситуацию на Корейском полуострове.

"Корея и Россия идут вместе по пути к достижению мира и процветания Корейского полуострова, - сказал Чон Ый Ён, открывая в четверг переговоры с Лавровым. - Надеюсь, что на сегодняшней встрече мы обменяемся мнениями по широкому спектру вопросов двусторонних отношений и о ситуации в мире, регионе и на Корейском полуострове. Я высоко оцениваю тот факт, что мы устойчиво развиваем многогранные двусторонние отношения после установления дипломатических контактов в 1990 году".

По его словам, несмотря на сложности, вызванные пандемией коронавируса, Южная Корея остается важным партнером России, заняв второе место среди торговых партнеров РФ на Дальнем Востоке.

"Товарооборот в 2019 году достиг показателя $22,3 млрд, а человеческие контакты выросли до рекордных показателей за всю историю отношений Кореи и России. Сейчас под воздействием пандемии мы вынуждены вносить изменения в привычный формат сотрудничества, но я считаю, что именно в такие моменты мы должны не сбавлять темп наших обменов и продолжать тесное взаимодействие для активизации человеческих контактов", - добавил южнокорейский министр.

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Лавров, Сергей ВикторовичРоссияСитуация на Корейском полуостровеРеспублика Корея
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