Глава МИД Южной Кореи намерен обсудить с Лавровым ситуацию на Корейском полуострове

СЕУЛ, 25 марта. /ТАСС/. Глава МИД Южной Кореи Чон Ый Ён заявил, что намерен обсудить на переговорах с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым ситуацию на Корейском полуострове.

"Корея и Россия идут вместе по пути к достижению мира и процветания Корейского полуострова, - сказал Чон Ый Ён, открывая в четверг переговоры с Лавровым. - Надеюсь, что на сегодняшней встрече мы обменяемся мнениями по широкому спектру вопросов двусторонних отношений и о ситуации в мире, регионе и на Корейском полуострове. Я высоко оцениваю тот факт, что мы устойчиво развиваем многогранные двусторонние отношения после установления дипломатических контактов в 1990 году".

По его словам, несмотря на сложности, вызванные пандемией коронавируса, Южная Корея остается важным партнером России, заняв второе место среди торговых партнеров РФ на Дальнем Востоке.

"Товарооборот в 2019 году достиг показателя $22,3 млрд, а человеческие контакты выросли до рекордных показателей за всю историю отношений Кореи и России. Сейчас под воздействием пандемии мы вынуждены вносить изменения в привычный формат сотрудничества, но я считаю, что именно в такие моменты мы должны не сбавлять темп наших обменов и продолжать тесное взаимодействие для активизации человеческих контактов", - добавил южнокорейский министр.