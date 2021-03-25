Генпрокуратура Колумбии начала расследование в отношении мэра Боготы за ее твиты

БОГОТА, 25 марта. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Колумбии в среду сообщила об открытии предварительного расследования в отношении мэра Боготы Клаудии Лопес за ее сообщения в Twitter, в которых она обвинила ведомство и власти страны в содействии прекращению уголовного дела против экс-президента Альваро Урибе.

"Генеральная прокуратура страны начала предварительное расследование в отношении мэра Боготы Клаудии Лопес. Ведомство выяснит, совершила ли градоначальница какие-либо незаконные действия, опубликовав сообщения в Twitter, в которых она комментирует решение прокуратуры о прекращении [уголовного] дела в отношении бывшего президента Альваро Урибе", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

Отмечается, что расследование было начато после получения жалобы со стороны граждан, которые обвиняют Лопес в том, что "она делает политические заявления, отстранившись от своих обязанностей мэра".

В начале марта координатор прокуратуры при Верховном суде Колумбии Габриэль Рамон Хаймес Дуран подал прошение о проведении слушания о прекращении расследования в отношении Урибе. После этого Лопес в Twitter обвинила власти в злоупотреблении полномочиями.

В начале августа прошлого года Верховный суд Колумбии принял решение лишить свободы экс-главу государства. Урибе подозревался в попытках оказать давление на бывших членов военизированных группировок, которые были созданы во время его правления для борьбы с повстанцами, а также в коррупции. В октябре политик был освобожден из-под домашнего ареста.