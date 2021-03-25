СМИ: в парламенте Японии разработают закон о санкциях за нарушения прав человека

ТОКИО, 25 марта. /ТАСС/. Группа депутатов парламента Японии от правящей Либерально-демократической и оппозиционных партий создала объединение, которое займется разработкой законодательства, позволяющего вводить санкции против зарубежных стран, структур и отдельных лиц в связи с нарушениями прав человека. Его сопредседателями стали бывший министр обороны Гэн Накатани и Сиори Ямао, которая до избрания в парламент занимала заметные посты в прокуратуре, сообщила в четверг газета Nikkei. В группу вошли даже представители Компартии, которые крайне редко сотрудничают с правящей партией.

В настоящее время в Японии нет системы, позволяющей вводить санкции в связи с обвинениями в нарушении прав человека. В этом вопросе Токио обычно лишь исполняет резолюции Совета безопасности ООН по таким проблемам, однако не предпринимает каких-либо самостоятельных шагов. Япония - единственная страна в "Группе семи" (в которую входят также Великобритания, Италия, Канада, США, Франция и ФРГ), которая не имеет подобного законодательства.

Во многом поэтому Токио не стал присоединяться к санкциям, которые Соединенные Штаты и члены Евросоюза ввели сейчас в отношении Китая в связи с ситуацией в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) КНР, отмечает газета. По ее данным, в парламенте существует заметная поддержка в отношении попыток разработки подобного законодательства.