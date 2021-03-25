В Минске возбудили уголовное дело в отношении главы незарегистрированного Союза поляков

МИНСК, 25 марта. /ТАСС/. Уголовное дело в отношении главы незарегистрированного в Белоруссии Союза поляков Анжелики Борис возбуждено в связи с действиями, направленными на разжигание национальной и религиозной вражды. Об этом сообщили в четверг в Генеральной прокуратуре Белоруссии.

"Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении председателя незарегистрированного в Беларуси так называемого Союза поляков и иных лиц уголовное дело по части 3 статьи 130 УК Республики Беларусь (умышленные действия, направленные на возбуждение национальной и религиозной вражды и розни по признаку национальной, религиозной, языковой и иной социальной принадлежности, а также [действия] по реабилитации нацизма, совершенные группой лиц)", - отметили в Генпрокуратуре.

По данным ведомства, эти люди, позиционируя себя членами союза, с 2018 года по настоящее время в Гродно и других населенных пунктах области с привлечением несовершеннолетних организовали и провели "ряд незаконных массовых мероприятий по чествованию участников антисоветских бандформирований, действовавших во время и после Великой Отечественной войны, совершавших грабежи, убийства мирного населения Беларуси, уничтожение имущества".

"Их деяния преследовали цели реабилитации нацизма, оправдания геноцида белорусского народа", - заявили в Генпрокуратуре Белоруссии.

24 марта суд в Гродно арестовал Борис на 15 суток. Союз поляков в Белоруссии сообщил, что она была задержана за организацию ярмарки мастеров, традиционно проводимой союзом в честь святого Казимира. Министерство иностранных дел Польши потребовало скорейшего освобождения задержанной.

По данным Белорусской ассоциации журналистов, в Гродно в четверг проходит обыск в квартире журналиста Анджея Почобута в рамках уголовного дела по статье о разжигании вражды.