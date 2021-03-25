Премьер Украины подарил Папе Римскому миниатюру мемориала Голодомора

ВАТИКАН, 25 марта. /ТАСС/. Папа Римский Франциск получил в дар от премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, которого принял в четверг в Ватикане на аудиенции, миниатюру фигуры девочки из мемориального комплекса Национального музея Голодомора в Киеве. Об этом сообщили в четверг аккредитованным при Ватикане журналистам в пресс-службе Святого престола.

Миниатюру подарили вместе с яблоком, которое принято оставлять у памятнику жертвам голода 1932-1933 годов, в котором украинская сторона обвиняет советские власти. Подарок сопровождала книга "Советский геноцид на Украине". Многие историки не разделяют такую версию.

Франциск в ответ также подарил современное произведение - барельеф "Рука в руке", символизирующий братство и милосердие. Беседа понтифика с украинским премьер-министром продлилась около получаса, уточнили в Ватикане. Ее содержание пока не разглашается. Информацию о предстоящей аудиенции распространила ватиканская пресс-служба лишь накануне встречи.

Чуть более года назад Франциск принимал президента Украины Владимира Зеленского. Ватикан полностью поддерживает реализацию соглашений по урегулированию конфликта на Украине и, как ранее в интервью ТАСС сказал секретарь по отношениям с государствами Святого престола (аналог главы МИД) архиепископ Пол Ричард Галлахер, не считает правильным называть конфликт на Востоке Украины гражданским столкновением.