В центр Минска стянули спецтехнику в связи с "Днем воли", который отмечает оппозиция

МИНСК, 25 марта. /ТАСС/. Силовики в четверг вечером берут под контроль центр Минска в связи с празднованием белорусской оппозицией "Дня воли".

Как сообщает корреспондент ТАСС, в центре столицы на улицах, прилегающих к проспекту Независимости, припаркованы автобусы с силовиками. Большое скопление спецтехники, водометов, армейских грузовиков с военнослужащими, машин с колючей проволокой на улице Саперов недалеко от Дворца независимости - резиденции президента Александра Лукашенко. Дежурят силовики и в районе площади Государственного флага. Очевидцы сообщают и о перемещениях силовиков в других частях города.

Ранее власти Минска отказали представителям белорусской оппозиции в проведении 25 марта акции, приуроченной к 103-й годовщине образования Белорусской народной республики (БНР), которую они отмечают ежегодно под названием "День воли". Кроме того, милиция неоднократно предупреждала об ответственности за участие в несанкционированных массовых мероприятиях.

Представители оппозиции заявляли о планах возобновить централизованные акции протеста весной, и первая из них должна быть приурочена ко "Дню воли". Перед этим днем правоохранители задержали лидеров Объединенной гражданской партии Николая Козлова, Белорусской социал-демократической партии (ГРАМАДА) Игоря Борисова и молодежной оппозиционной организации Белоруссии "Молодой фронт" Дениса Урбановича.

Акции протеста проходят в Белоруссии с 9 августа прошлого года, когда состоялись президентские выборы. На них, по данным ЦИК, со значительным перевесом победил действующий президент Александр Лукашенко. Второе место заняла представитель оппозиции Светлана Тихановская, которая не признала результаты и покинула страну. Самые массовые протесты прошли после объявления итогов голосования, в первые дни они выливались в столкновения с силовиками. В настоящий момент продолжаются немногочисленные локальные акции, однако оппозиция призывает возобновить масштабные митинги и шествия весной.