В Испании задержали подозреваемых в причастности к финансированию терроризма

МАДРИД, 25 марта. /ТАСС/. Национальная полиция Испании задержала трех человек по подозрению в причастности к финансированию терроризма. Об этом говорится в распространенном в четверг пресс-релизе правоохранительных органов.

По их информации, два человека были арестованы в Мадриде, еще один - на острове Тенерифе. Расследование началось два года назад. Тогда правоохранители после проведенной антитеррористической операции узнали о существовании сети, которая направляла деньги из Испании на финансирование боевиков террористической группировки "Аль-Каида" (запрещена в РФ).

Полицейские установили, что этой деятельностью занимались лица, связанные с исламским центром в Мадриде. Подозреваемые обманным путем получали доступ к части ресурсов нескольких мусульманских религиозных объединений, используя в качестве прикрытия сбор пожертвований для гуманитарной помощи сирийским сиротам.

В среду полиция заявила о задержании в ходе антитеррористической операции председателя Исламской комиссии Испании Амана Адалби. Затем его отпустили на свободу.

В Испании в настоящее время объявлен четвертый уровень террористической угрозы из пяти возможных. В стране регулярно проходят операции по задержанию предполагаемых экстремистов.