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На Украину прибыл сухогруз США с военными автомобилями и снаряжением

Вес груза составил около 350 тонн

КИЕВ, 25 марта. /ТАСС/. Американский сухогруз Ocean Glory доставил в порт Одессы военное снаряжение и армейские внедорожники Humvee. Об этом в четверг сообщило местное издание "Думская".

Как отметило издание, сухогруз Ocean Glory под американским флагом зашел вечером в среду в одесский порт. По информации "Думской", судно доставило на Украину около 350 тонн военного снаряжения, в частности 35 армейских внедорожников Humvee. Ожидается, что разгрузка завершится в пятницу.

В марте военное ведомство США объявило о предоставлении Украине очередного пакета военной помощи в размере $125 млн. В него вошли главным образом два патрульных катера Mark IV. Как сообщал 4 марта на слушаниях в одном из комитетов Сената кандидат на пост заместителя министра обороны США по политическим делам Колин Кол, за период с 2014 года Вашингтон оказал Киеву военную помощь на более чем $2 млрд.

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