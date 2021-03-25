На Украину прибыл сухогруз США с военными автомобилями и снаряжением

КИЕВ, 25 марта. /ТАСС/. Американский сухогруз Ocean Glory доставил в порт Одессы военное снаряжение и армейские внедорожники Humvee. Об этом в четверг сообщило местное издание "Думская".

Как отметило издание, сухогруз Ocean Glory под американским флагом зашел вечером в среду в одесский порт. По информации "Думской", судно доставило на Украину около 350 тонн военного снаряжения, в частности 35 армейских внедорожников Humvee. Ожидается, что разгрузка завершится в пятницу.

В марте военное ведомство США объявило о предоставлении Украине очередного пакета военной помощи в размере $125 млн. В него вошли главным образом два патрульных катера Mark IV. Как сообщал 4 марта на слушаниях в одном из комитетов Сената кандидат на пост заместителя министра обороны США по политическим делам Колин Кол, за период с 2014 года Вашингтон оказал Киеву военную помощь на более чем $2 млрд.