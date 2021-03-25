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Страны НАТО намерены принять совместное решение о сроках вывода войск из Афганистана

По словам генсека альянса Йенса Столтенберга, они руководствуются принципом: "Мы вместе вошли в Афганистан, мы сообща корректируем наше присутствие в стране, когда наступит подходящий момент, мы покинем ее вместе"

НЬЮ-ЙОРК, 25 марта. /ТАСС/. Государства, входящие в НАТО, будут совместно принимать решение о сроках вывода войска из Афганистана, ориентируясь на ход мирных переговоров в стране. Об этом заявил в четверг генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг во время выступления на организованном Университетом Южной Флориды виртуальном мероприятии.

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По его словам, в НАТО намерены руководствоваться следующим принципом: "Мы вместе вошли в Афганистан, мы сообща корректируем наше присутствие в стране, когда наступит подходящий момент, мы покинем ее вместе". "Мы вместе примем решение о дальнейшем присутствии в стране на основе оценок того, как идут мирные переговоры и в зависимости от ситуации в Афганистане", - добавил Столтенберг.

29 февраля 2020 года предыдущая администрация США и движение "Талибан" (запрещено в РФ) подписали в Дохе мирное соглашение. Соединенные Штаты, их союзники и коалиция обязались вывести в течение 14 месяцев все войска из страны. Талибы же гарантировали, что не станут использовать территорию Афганистана для действий, представляющих угрозу безопасности США и их союзников. Начавшиеся после этого встречи талибов с представителями правительства Афганистана пока не привели даже к выработке повестки дня собственно мирных переговоров и зашли в тупик.

Новая администрация США во главе с президентом Джо Байденом пока не приняла решения по поводу вывода войск из Афганистана.

Теги
АфганистанСтолтенберг, Йенс
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