Цукерберг, считает что Трамп должен нести ответственность за беспорядки в Вашингтоне

ВАШИНГТОН, 25 марта. /ТАСС/. Предыдущий президент США Дональд Трамп должен понести ответственность за январские беспорядки в американской столице, сопровождавшиеся вторжением в Капитолий. Такое мнение выразил глава компании Facebook Марк Цукерберг, выступая в четверг в комитете по энергетике и торговле Палаты представителей Конгресса США на слушаниях, посвященных распространению дезинформации в социальных сетях.

"Мы [Facebook] сделали свою часть работы, чтобы обеспечить неприкосновенность выборов [в США в ноябре минувшего года], - утверждал Цукерберг. - А затем, 6 января, президент Трамп выступил с речью, в которой отверг результаты [голосования] и призвал людей сражаться". При этом руководитель компании Facebook решительно осудил "нападение на Капитолий", назвав случившееся "позорным моментом" в истории США. "Я считаю, что бывшему президенту следует нести ответственность за свои слова. И что лица, нарушившие закон, должны нести ответственность за свои действия", - подчеркнул Цукерберг.

Он не согласился с мнением о том, что вина за продолжающуюся поляризацию американского общества лежит на социальных сетях. "По словам некоторых, проблема заключается в том, что нас [американцев] поляризуют социальные сети. Однако это совершенно не ясно из имеющихся свидетельств или результатов исследований. Поляризация усиливалась в Америке задолго до того, как были придуманы социальные сети", - сказал Цукерберг.

"Я считаю, что раскол, который мы сегодня наблюдаем, является главным образом следствием атмосферы в политике и прессе, раскалывающей американцев", - добавил глава Facebook.