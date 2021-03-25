СМИ сообщили о новых столкновениях на границе между Суданом и Эфиопией

ПРЕТОРИЯ, 25 марта. /ТАСС/. Новые столкновения произошли в последние сутки на границе между Суданом и Эфиопией. Об этом сообщила в четверг газета Sudan Tribune со ссылкой на суданское командование.

В районе Басинда 24 марта ополченцы из эфиопского штата Амхара при поддержке правительственных сил проникли на восемь километров вглубь суданской территории, отметил собеседник издания. По его словам, суданские силы встретили их севернее города Тая и вступили в бой. В результате ополченцы понесли потери и вынуждены были покинуть территорию Судана, передает газета.

Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед заявил 23 марта, что Аддис-Абеба не хочет войны с Суданом и не намерена втягиваться в боевые действия.

Суданские армейские части взяли в конце 2020 года под свой контроль значительную часть территории в приграничных районах, которые рассматриваются мировым сообществом как принадлежащие Судану, однако в течение последних почти 50 лет находились в хозяйственном обороте эфиопских фермеров. В этой местности, по утверждению Аддис-Абебы, отсутствует четкая демаркация границы между двумя странами. Суданскими войсками был возвращен контроль над десятками поселений, которые создали эфиопские фермеры. Продвижение суданских сил сопровождалось столкновениями с группами эфиопских ополченцев. На границе между государствами сохраняется неспокойная обстановка, время от времени происходят взаимные обстрелы и стычки.