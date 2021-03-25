Байден: США ведут переговоры с Мексикой по поводу передачи ей нелегальных мигрантов

ВАШИНГТОН, 25 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты ведут в настоящее время переговоры с Мексикой по поводу ситуации с ростом нелегальной иммиграции на границе двух стран. Об этом заявил в четверг президент США Джо Байден в Белом доме в ходе своей первой полноформатной пресс-конференции с момента вступления в должность главы государства.

По его словам, традиционно в зимние месяцы всегда возрастает количество нелегалов, пытающихся пересечь границу США и Мексики, так как летом у них больше шансов "умереть от жары в пустыне". При этом Байден подчеркнул, что "большинство прибывших [нелегально в США] людей были отправлены назад, тысячи, десятки тысяч". "Мы сейчас работаем с Мексикой, чтобы они приняли еще больше таких семей назад", - сообщил президент.

Байден также подчеркнул, что его предшественник Дональд Трамп не использовал фонды в размере $700 млн , направленные на регулирование миграционных процессов на американо-мексиканской границе, в результате чего приток нелегалов вырос на 31%. Президент США в связи с этим отметил, что перед его администрацией сейчас стоит задача восстановить контроль на границе, а также обеспечить условия по временному пребыванию нелегалов. Для этих целей, по его словам, будут созданы 5 тыс. коек в специальных центрах. Глава Белого дома добавил, что нелегалы не должны находиться в помещениях пограничной службы более 72 часов.

Ранее Байден призвал мигрантов не пытаться незаконно проникнуть в США.