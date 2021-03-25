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Кризис в Белоруссии

Правозащитники сообщают о почти 120 задержанных в Белоруссии в День воли

Отмечается, что больше всего задержанных в Минске

МИНСК, 25 марта. /ТАСС/. Белорусские правозащитники располагают информацией о задержании почти 120 участников акций, связанных с празднованием оппозицией Дня воли по случаю очередной годовщины образования в 1918 году Белорусской народной республики (БНР).

"По данным на 21:30 "Весне" известно как минимум о 118 задержанных в 19 городах Беларуси", - сообщает в четверг незарегистрированный в Белоруссии правозащитный центр "Весна", который опубликовал списки задержанных. Больше всего задержанных в Минске - 68 человек.

Ранее власти официально запретили демонстрацию и митинг в этот день.

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БелоруссияКризис в Белоруссии
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