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Президент США впервые в истории принял участие в саммите ЕС в онлайн-формате

Лидеры 27 стран сообщества намерены обсудить с Джо Байденом "укрепление трансатлантического единства"

БРЮССЕЛЬ, 25 марта. /ТАСС/. Президент США Джо Байден впервые в истории принял участие во встрече глав государств и правительств Евросоюза, которая проходит в четверг в формате видеоконференции. Об этом сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.

"Приветствуем Джо Байдена сегодня вечером в Евросовете, - написал он у себя в Twitter. - Стоя вместе плечом к плечу, ЕС и США могут показать, что демократии лучше всего подходят для защиты граждан, продвижения достоинства и создания процветания".

Байдена на саммит пригласил глава Евросовета Мишель. Лидеры 27 стран ЕС намерены обсудить с американским лидером "укрепление трансатлантического единства". Кроме того, как сообщил журналистам высокопоставленный представитель ЕС, Брюссель ожидает, что президент США захочет обсудить с лидерами стран сообщества тему России.

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