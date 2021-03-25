Бундестаг одобрил продление на 10 месяцев участия Бундесвера в миссии в Афганистане

БЕРЛИН, 25 марта. /ТАСС/. Германский Бундестаг (парламент) одобрил продление до 31 января 2022 года мандата на участие вооруженных сил страны в международной операции в Афганистане Resolute Support ("Решительная поддержка"). Об этом сообщается в четверг на сайте парламента.

В миссии сейчас задействованы более 1,1 тыс. военных Бундесвера. Всего в ней могут принимать участие до 1,3 тыс. немецких солдат.

Правительство ФРГ намерено увязать возможный выход своих сил из Афганистана с успехом мирных переговоров между правительством в Кабуле и движением "Талибан" (запрещено в РФ). Ранее канцлер Ангела Меркель заявляла, что дальнейшее присутствие Бундесвера и вооруженных сил других стран на севере Афганистана зависит от участия в миссии Соединенных Штатов.

"Мы в альянсе [НАТО] хотим вместе завершить нашу военную миссию в Афганистане, но мы хотим это сделать со всей полнотой ответственности. Для этого нам нужно больше времени", - написал в Twitter глава МИД ФРГ Хайко Маас, комментируя продление участия Бундесвера в миссии.