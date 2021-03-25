Колумбия впервые экстрадирует члена повстанческой группировки АНО в США

БОГОТА, 25 марта. /ТАСС/. Власти Колумбии впервые приняли решение экстрадировать члена леворадикальной повстанческой группировки "Армия национального освобождения" (АНО) в США, где его будут судить за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. Об этом в четверг заявил президент южноамериканской страны Иван Дуке.

"Через несколько дней первый человек из АНО будет экстрадирован в Соединенные Штаты за преступления, связанные с торговлей наркотиками", - заявил Дуке, чьи слова приводит радиостанция Efe Eme.

По данным радиостанции, речь идет о Хосе Габриэле Альваресе Ортисе, который известен под псевдонимом Габриэль. В феврале прошлого года суд штата Техас обвинил его в поставках наркотиков в США.

АНО, в рядах которой насчитывается около 1,5 тыс. человек, осталась единственной повстанческой группировкой в Колумбии после того, как в ноябре 2016 года правительство заключило соглашение о мире с организацией "Революционные вооруженные силы Колумбии".