Bloomberg: Байден выразил обеспокоенность связями между Россией и Турцией

ВАШИНГТОН, 26 марта. /ТАСС/. Президент США Джо Байден, обращаясь по видеосвязи к участникам саммита ЕС, заявил о своей обеспокоенности тесными связями Турции с РФ. Об этом агентство Bloomberg сообщает в четверг со ссылкой на источники из числа европейских чиновников.

По данным агентства, американский лидер также выразил обеспокоенность "отступлением" Анкары от демократии.

Кроме того, как отмечает Bloomberg, Байден выразил надежду на большую координацию, особенно в вопросах энергетики и областях, связанных с использованием технологий искусственного интеллекта, а также заявил лидерам стран ЕС о своем желании видеть здоровую конкуренцию с Китаем.