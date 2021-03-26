Мишель заявил, что ЕС и США во имя будущих поколений должны сохранять многолетний союз

БРЮССЕЛЬ, 26 марта. /ТАСС/. Евросоюз и США должны сохранить многолетний союз "во имя будущих поколений". Об этом заявил в четверг вечером глава Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции по итогам онлайн-саммита ЕС.

"ЕС и США несут ответственность за будущие поколения. Решения, которые мы можем принимать вместе, будут влиять на наших детей и внуков. Во имя будущих поколений мы должны сохранить наш многолетний союз", - сказал он.

Мишель сообщил, что главы государств и правительств Евросоюза заявили Байдену о готовности работать с Вашингтоном над поставками вакцины от коронавируса, экономическим восстановлением после пандемии и распространением демократии.

"Мы определили темы, на которых будем фокусироваться вместе. Конечно, это COVID-19. Мы будем работать над тем, чтоб вакцины были доступны во всем мире. Мы хотим процветания во всем мире, хотим помочь повысить стандарты жизни людей", - сказал он, добавив, что стороны намерены работать также над экономическим восстановлением после пандемии и распространением общих ценностей - демократии и верховенства права.