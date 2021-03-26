СМИ: в Палате представителей Конгресса США устанавливают пуленепробиваемые двери

ВАШИНГТОН, 26 марта. /ТАСС/. Работы по установке пуленепробиваемых дверей на входе в зал заседаний Палаты представителей начались в здании Конгресса США. Об этом сообщает в четверг портал Axios.

По его данным, новые двери изготовлены с применением кевлара - материала, который используется в бронежилетах и касках для военных. Как отмечает портал, у американских конгрессменов сейчас двухнедельные каникулы, работы по установке новых дверей, как ожидается, продолжатся и после их завершения.

6 января сторонники экс-президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на многотысячную манифестацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, попытавшись воспрепятствовать утверждению итогов прошедших 3 ноября президентских выборов, победу на которых одержал демократ Джо Байден. В ходе беспорядков внутри Конгресса полиция застрелила манифестантку. Кроме того, были зафиксированы не связанные между собой случаи смерти еще трех человек, квалифицированные как ЧП медицинского характера. В результате столкновений также погиб сотрудник полиции Капитолия.

Как заявлял в конце февраля штатный архитектор Капитолия Бретт Блэнтон, в результате произошедшего в некоторых помещениях в здании Конгресса были разбиты стекла, двери, на различные поверхности нанесли граффити. Были повреждены или нуждаются в чистке некоторые статуи и фрески. По оценкам Блэнтона, расходы на ремонтные работы и другие нужды превысят $30 млн.