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Бездомные установили 300 палаток на площади Республики в Париже

В префектуре полиции осудили действия организаторов акции

ПАРИЖ, 26 марта. /ТАСС/. Сотни бездомных установили примерно 300 палаток на площади Республики в Париже, требуя достойного размещения. Об этом в четверг сообщил телеканал BFM.

По его данным, идея организации акции под названием "Ночь солидарности" принадлежит нескольким ассоциациям, в том числе Utopia 56, которая заботится о мигрантах, оставшихся без жилья.

В префектуре полиции осудили действия организаторов. "Такая акция в разгар кризиса в сфере здравоохранения является абсолютно безответственной и создает очевидные риски для населения, участников и организаторов", - отметили в ведомстве. Там подчеркнули, что префектура выделила мигрантам места для размещения.

Подобная акция проходит в Париже не в первый раз. Палаточный лагерь, размещенный на этой же площади в ноябре прошлого года, был разогнан отрядами полицейских.

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