В ЕК сообщили, что ЕС уже выделил Турции на поддержку беженцев из Сирии €6 млрд

БРЮССЕЛЬ, 26 марта. /ТАСС/. Евросоюз уже выделил Турции на поддержку находящихся в этой стране 4 млн беженцев из Сирии €6 млрд, из которых €4 млрд уже истрачены. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в четверг на пресс-конференции по итогам саммита ЕС.

"ЕС уже выделил [Турции] под контракты на поддержку беженцев €6 млрд, из них €4 млрд уже истрачены, остальные проекты еще продолжаются", - сказала она.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что ЕС не намерен останавливаться на этом и продолжит выделять Анкаре средства для обеспечения минимальных потребностей мигрантов из Сирии. "У нас также есть временные финансовые решения до конца 2021 года, - отметила она. - Мы считаем очень важным продолжать работать в этом направлении, по одной простой причине: Турция приняла 3,6 млн сирийских беженцев и ЕС предоставляет самую значительную помощь для их поддержки, будь то в сфере обеспечения школьного образования для детей, будь то в сфере здравоохранения. Без сомнения, Турция несет львиную долю расходов, но мы считаем, что должны поддерживать эту гуманитарную задачу", - заключила фон дер Ляйен.

Евросоюз пообещал Турции €6 млрд в рамках сделки с Анкарой в разгар миграционного кризиса в 2016 году. Эти деньги были предложены в обмен на закрытие турецкой границы для мигрантов из Сирии и других стран региона, стремящихся в ЕС. Брюссель также пообещал Турции безвизовый режим и ускорение переговорного процесса по вступлению в Евросоюз, который был официально запущен в 2005 году. Обещания об отмене виз и ускорении переговоров ЕС, однако, выполнять отказался под предлогом нарушения прав меньшинств в Турции, но деньги выплатил в полном объеме.

При этом Евросоюз игнорирует предложения России начать финансировать усилия по возвращению людей в мирные и восстанавливающиеся районы Сирии, мотивируя это тем, что "условия для достойного возвращения беженцев еще не выполнены".