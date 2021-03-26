Британский парламент продлил на полгода действие спецполномочий кабмина в период пандемии

ЛОНДОН, 26 марта. /ТАСС/. Палата общин британского парламента в четверг продлила еще на полгода действие закона, расширяющего полномочия властей и полиции в связи со вспышкой заболевания, вызываемого коронавирусом. Как свидетельствуют итоги голосования в законодательном органе, в поддержку этого шага высказались 484 депутата, в то время как лишь 76 парламентариев выступили против.

При этом примерно 46% из тех, кто голосовал против продления этого закона, который выносится на обсуждение каждые шесть месяцев, являются членами правящей Консервативной партии. В то же время пролонгация билля, впервые принятого в марте 2020 года, не означает, что коронавирусные ограничения в Великобритании продлятся именно до сентября: они могут быть отменены и раньше указанного срока.

Данный закон, в частности, позволяет властям закрывать школы, ограничивать проведение массовых собраний или иных мероприятий с участием большого числа людей, а также выписывать штрафы нарушителям правил, введенных для борьбы с пандемией. Помимо этого, депутаты также одобрили разработанный правительством Бориса Джонсона план поэтапного выхода из карантина.

С 4 января на территории всей страны действует карантин, который начал ослабляться 8 марта, когда в Англии возобновили работу школы. Если темпы распространения инфекции не начнут вновь быстро расти, с 12 апреля в стране откроются магазины, не торгующие предметами первой необходимости, парикмахерские и салоны красоты, а также спортзалы. Пабы, бары и рестораны смогут полноценно возобновить работу не ранее 17 мая, а с 21 июня может быть снято большинство оставшихся ограничений.