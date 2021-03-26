Меркель ожидает, что производители вакцин против COVID-19 выполнят свои обязательства

БЕРЛИН, 26 марта. /ТАСС/. ЕС ожидает, что производители вакцины от коронавируса будут выполнять свои договорные обязательства. Об этом заявила в четверг на пресс-конференции в Берлине канцлер Германии Ангела Меркель по итогам первого дня онлайн-саммита ЕС.

"Мы сказали, что ни в коей мере не хотим нарушений международных цепочек поставок, но что мы, конечно, заинтересованы в том, чтобы фирмы, которые заключили с нами контракты, действительно были верны договорам", - сказала глава правительства ФРГ.

Ранее итальянская газета La Stampa заявила об обнаружении в Италии почти 30 млн доз вакцины AstraZeneca, которые, по предположению издания, предназначались для тайного экспорта в Великобританию. Кроме того, газета выдвинула предположение, что компания намеренно задерживала необходимую сертификацию изначально произведенной на ее предприятии в Нидерландах субстанции, чтобы увеличить возможности для экспорта.

В ЕС был введен механизм ограничения экспорта вакцин в "ненуждающиеся страны" до тех пор, пока есть отставания от намеченных и закрепленных в договоренностях с компаниями сроков поставок в Европе.