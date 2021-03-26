Спецпредставитель США по Йемену вновь отправляется в рабочую поездку на Ближний Восток

ВАШИНГТОН, 26 марта. /ТАСС/. Спецпредставитель США по Йемену Тим Линдеркинг в четверг отправляется в рабочую поездку на Ближний Восток. Об этом сообщила пресс-служба Госдепартамента.

Как отмечается в пресс-релизе, Линдеркинг намерен обсудить мирное урегулирование и гуманитарную ситуацию в Йемене. Во время поездки у него запланированы встречи с должностными лицами высокого ранга, которые будут проводиться "в координации со спецпосланником генсекретаря ООН по Йемену Мартином Гриффитсом". Госдеп не уточняет, какие именно страны посетит Линдеркинг.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и мятежниками из движения "Ансар Аллах" (хуситами). В наиболее активную фазу оно перешло после вторжения в страну в марте 2015 года коалиции во главе с Саудовской Аравией. Конфликт привел к возникновению крупнейшего гуманитарного кризиса в мире. По данным ООН, свыше 24 млн йеменцев - примерно 80% населения страны - нуждаются в гуманитарной помощи, а число внутренних беженцев превышает 3 млн.