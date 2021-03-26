Блинкен заявил, что общие интересы США и РФ не помешают Вашингтону противостоять Москве

ВАШИНГТОН, 26 марта. /ТАСС/. Сферы, где возможно сотрудничество США с Россией, не помешают Вашингтону и его союзникам противостоять приписываемой Москве "агрессии". Такое мнение выразил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу Euronews. Стенограмму беседы Госдепартамент опубликовал в четверг.

"Мы понимаем, что могут быть сферы, где на основе взаимных интересов мы все еще можем работать вместе. Например, США с Россией продлили новый ДСНВ на пять лет", - сказал он, имея в виду российско-американский Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3), который был продлен в феврале.

"Есть и другие сферы в этой области стратегической стабильности - контроль над вооружениями, где мы можем найти пути для совместной работы. Но это не помешает нам сплоченно и решительно действовать вместе с нашими союзниками и партнерами, когда Россия совершает агрессивные действия", - утверждал шеф американской дипломатии.