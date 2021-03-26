Блинкен обсудил с верховным комиссаром ООН по делам беженцев проблемы мигрантов

ТАСС, 26 марта. Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с верховным комиссаром ООН по делам беженцев Филиппо Гранди. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в четверг на сайте Госдепартамента.

Они обсудили "важность возобновления участия США и критическую роль, которую Агентство ООН по делам беженцев [УВКБ ООН] играет в защите, оказании помощи и поиске решений для миллионов беженцев, лиц без гражданства и других перемещенных лиц по всему миру". В ходе разговора стороны также говорили о работе УВКБ ООН в Мексике, Центральной Америке и Эфиопии.

Позднее Блинкен написал на своей странице в Twitter, что подтвердил приверженность совместной работе, "чтобы помочь наиболее уязвимым людям в мире".