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Блинкен обсудил с верховным комиссаром ООН по делам беженцев проблемы мигрантов

Cтороны также говорили о работе Агентства ООН по делам беженцев в Мексике, Центральной Америке и Эфиопии

ТАСС, 26 марта. Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с верховным комиссаром ООН по делам беженцев Филиппо Гранди. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в четверг на сайте Госдепартамента.

Они обсудили "важность возобновления участия США и критическую роль, которую Агентство ООН по делам беженцев [УВКБ ООН] играет в защите, оказании помощи и поиске решений для миллионов беженцев, лиц без гражданства и других перемещенных лиц по всему миру". В ходе разговора стороны также говорили о работе УВКБ ООН в Мексике, Центральной Америке и Эфиопии.

Позднее Блинкен написал на своей странице в Twitter, что подтвердил приверженность совместной работе, "чтобы помочь наиболее уязвимым людям в мире".

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