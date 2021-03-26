В британском правительстве предупредили о постоянно растущих угрозах кибербезопасности

ЛОНДОН, 26 марта. /ТАСС/. Глава британского Национального центра кибербезопасности (National Cyber Security Centre, NCSC) Линди Кэмерон в условиях растущих угроз обороне призвала сделать киберсферу королевства трудной целью для тех, кто попытается ее атаковать, будь то другое государство или криминальные структуры. Об этом говорится в распространенных выдержках из речи Кэмерон, с которой она выступит в пятницу на мероприятии университета Квинс в Белфасте по случаю пятилетия создания NCSC.

"Мы должны сделать так, чтобы наша критически важная инфраструктура, которая заставляет страну работать в полную силу, была трудной целью для тех, кто пытается ее поразить. Мы должны гарантировать, что постоянно растущие объемы данных, производимые и обрабатываемые интернет-сервисами, которые мы используем каждый день, были должным образом защищены, а наша конфиденциальность должным образом управлялась", - сказала глава NCSC, который входит в состав Центра правительственной связи.

Кэмерон в своей речи при вступлении в должность также коснулась темы опубликованного на прошлой неделе Комплексного обзора вопросов безопасности, обороны и внешней политики Соединенного Королевства. В частности, она призвала гарантировать, что предусмотренные этой стратегией самые последние научные и технологические достижения, призванные охранять британскую киберсферу, будут "защищены от кражи или приобретения враждебными государствами".

"Мы должны гарантировать, что наши противники, будь они государственными или криминальными, традиционными или новыми, дважды подумали, прежде чем атаковать цели в Великобритании. И мы должны гарантировать, что будущие поколения будут лучше подготовлены к этим сложностям, чем их предшественники", - сказала Кэмерон.

"Недавние глобальные киберинциденты, затронувшие SolarWinds и Microsoft Exchange, показали, каждый по-своему, тот спектр киберугроз, с которым мы сталкиваемся в настоящее время. По мере того как наша зависимость от технологий растет, они, к сожалению, также открывают возможности для тех, кто хочет причинить нам вред в интернете", - отметила Кэмерон, высказав мнение, что руководители британских компаний до сих пор "не воспринимают серьезно вопросы кибербезопасности".

"Вредоносные программы, требующие выкупа, остаются серьезной и растущей угрозой как с точки зрения масштаба, так и значимости", - сказала Кэмерон. Она заявила, что такие программы используются "не только для мошенничества и кражи денег или данных", но также для отключения "ключевых услуг для неподготовленного бизнеса".