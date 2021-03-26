СМИ: в Конгрессе запросили документы о штурме Капитолия у федеральных агентств

ТАСС, 26 марта. Семь комитетов Палаты представителей запросили у 16 федеральных агентств документы о беспорядках 6 января в рамках продолжения расследования обстоятельств случившегося. Об этом сообщает в четверг портал Axios.

Согласно письмам, которые получили в агентствах, Конгресс просит предоставить все записи, касающиеся атаки на Капитолий 6 января. К ним относятся документы Исполнительного офиса президента США и офиса вице-президента, а также бумаги, связанные с коллегией выборщиков, касающиеся потенциальных атак на Капитолий, которые были получены, подготовлены или отправлены в период с 1 декабря 2020 года по 7 января. А также документы, связанные с событиями, произошедшими во время и после атаки, подготовленные и отправленные в период с 8 по 20 января 2021 года.

Сторонники республиканца Дональда Трампа, собравшиеся 6 января в Вашингтоне на многотысячную манифестацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, попытавшись воспрепятствовать утверждению итогов прошедших в стране 3 ноября президентских выборов, победу на которых одержал демократ Джо Байден. Демократы в Конгрессе обвинили Трампа в подстрекательстве к мятежу и инициировали процедуру его импичмента. В схожем ключе высказались и некоторые представители Республиканской партии. В знак протеста против действий Трампа и беспорядков на Капитолийском холме, в ходе которых погибли несколько человек, ряд чиновников предыдущего американского правительства подали в отставку.

Палата представителей Конгресса в январе утвердила резолюцию со статьей обвинения Трампа (подстрекательство к мятежу). Произошло это уже после истечения срока президентских полномочий Трампа. Однако Сенат Конгресса в феврале оправдал бывшего главу государства. В поддержку импичмента высказались 57 сенаторов (при необходимых как минимум 67), против - 43.