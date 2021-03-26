Власти Малайзии отложили снижение возрастного ценза для голосования на выборах

СИНГАПУР, 26 марта. /ТАСС/. Власти Малайзии отложили планируемое снижение минимального возраста для граждан, имеющих право голоса на любых государственных выборах. Об этом пишет в пятницу газета The Straits Times со ссылкой на председателя Избиркома Абдулу Гани Саллэха.

По его словам, "снижение минимального порога с 21 года до 18 лет не может быть реализовано по крайней мере в этом году в связи с пандемией коронавируса, из-за которой несколько раз объявлялся локдаун".

В 2018 году, когда в Малайзии последний раз проводились всеобщие парламентские выборы, проголосовать на них могли 14,9 млн человек. Принятые в 2019 году поправки в законодательство позволили увеличить число избирателей на 30%.

В начале прошлого года в стране возник политический кризис после того, как действующий на тот момент глава правительства Махатхир Мохамад ушел в отставку, покинув также пост лидера правящего на тот момент "Альянса надежды". Он занял кресло премьера после победы на всеобщих парламентских выборах в мае 2018 года. Вместе с тем, вопреки сложившейся практике, верховный правитель самостоятельно назначил нового премьера - Мухиддина Яссина. При этом Махатхир до недавнего времени настаивал, что именно он сохраняет парламентское большинство. В сентябре новый лидер "Альянса надежды" Анвар Ибрагим потребовал проведения досрочных выборов, поскольку, по его мнению, именно его кандидатура пользуется наибольшей поддержкой в парламенте.

Первоначально нынешний глава правительства пообещал провести выборы в 2021 году, однако затем по его инициативе верховный правитель объявил в стране чрезвычайное положение, которое запрещает выборы, а также приостанавливает деятельность парламента.