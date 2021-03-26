Главы МИД Китая и Турции призвали к борьбе с политизацией вакцин от коронавируса

ПЕКИН, 26 марта. /ТАСС/. Глава МИД КНР Ван И и его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу в ходе встречи в Анкаре выступили против политизации и стигматизации вакцин от коронавируса. Об этом в пятницу сообщило Центральное телевидение Китая .

"Китай будет поддерживать Турцию в борьбе с эпидемией, пока она не добьется полной победы", - приводит телеканал слова министра иностранных дел КНР. Глава китайского внешнеполитического ведомства также выразил уверенность в том, что "традиционная дружба Китая и Турции в совместной борьбе с пандемией будет и дальше крепнуть".

"Некоторые силы пытаются политизировать и навешивать ярлыки на вакцины", - продолжил Ван И. "Очевидно, это не поспособствует международному сотрудничеству в борьбе с пандемией. Необходимо, чтобы страны мира оказывали сопротивление этому", - подчеркнул он.

В свою очередь Чавушоглу отметил, что "турецкая сторона высоко ценит и надеется на дальнейшее углубление сотрудничества с КНР в области вакцин". "[Турция] выступает против политизации вакцин и готова работать с Китаем для содействия построению здорового сообщества", - резюмировал он.

Ранее сообщалось, что в Китае сделано более 80,5 млн прививок от коронавируса. При этом количество прививок как в КНР, так и за рубежом с применением китайских вакцин превысило 100 млн.

В настоящее время Турция прививает население республики преимущественно китайской вакциной от коронавируса CoronaVac. Привито уже более 14 млн человек.