Полиция Индонезии обнаружила у дома местного политика предмет, похожий на бомбу

СИНГАПУР, 26 марта. /ТАСС/. Полиция Джакарты эвакуировала предмет, похожий на взрывное устройство, обнаруженный в пятницу утром около дома председателя политической партии "Комитет по спасению Индонезии" Ахмада Яни. Об этом сообщает новостной портал Detik.

Сотрудники спецподразделения правоохранительных органов забрали предмет и увезли в неизвестном направлении. Политик рассказал, что рано утром его прислуга увидела во дворе дома большой черный мешок, с закрепленными на нем проводами и часами.

Представитель полиции Джакарты Индра Тариган сообщил, что правоохранительные органы "проводят проверку инцидента".