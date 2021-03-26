МИД Вьетнама подтвердил суверенитет республики над островами в Южно-Китайском море

ХАНОЙ, 26 марта. /ТАСС/. Вьетнам имеет полные юридические основания и исторические доказательства, подтверждающие его суверенитет над архипелагом Спратли в Южно-Китайском море (ЮКМ) в соответствии с нормами международного права, в том числе Конвенции ООН по морскому праву 1982 года. Об этом заявила директор департамента информации и печати МИД Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) Ле Тхи Тху Ханг, сообщила в пятницу газета Nhan Dan.

Выступление дипломата стало реакцией на публикации СМИ о том, что в начале этой недели несколько китайских судов незаконно зашли и находились в акватории рифа Бадау, относящегося к архипелагу Спратли, который и Вьетнам, и Китай считают своим. "Действия китайских судов в территориальных водах СРВ нарушают суверенитет Вьетнама, идут вразрез с Декларацией о правилах поведения сторон в Восточном (Южно-Китайском) море, осложняют ситуацию и не способствуют продвижению переговорного процесса между АСЕАН и Китаем по выработке и принятию Кодекса поведения в Восточном море", - указала официальный представитель МИД СРВ.

Одновременно дипломат напомнила о позиции Вьетнама в вопросе о принадлежности архипелага Спратли и расположенных по соседству с ним Парасельских островов, отсутствие решения по которому служит причиной затяжного многонационального конфликта в ЮКМ. Ханой, по ее словам, "имеет достаточно исторических и законных оснований, подтверждающих его неоспоримый суверенитет над архипелагом Чыонгша (Спратли) и островами Хоангша (Парасельскими)".

На протяжении многих лет в ЮКМ сохраняется напряженность из-за претензий ряда стран региона на архипелаг Спратли и Парасельские острова. Помимо стратегического расположения на перекрестке морских маршрутов Индийского и Тихого океанов, ценность островов определяется тем, что на их шельфе, согласно экспертным оценкам, сосредоточены значительные запасы нефти и минерального сырья. Притом что основными фигурантами спора о принадлежности этих территорий выступают Вьетнам и Китай, о частичных или полных претензиях на острова и окружающие их воды также заявляют Бруней, Малайзия, Тайвань и Филиппины.