Южнокорейская правящая партия осудила ракетные пуски КНДР

СЕУЛ, 26 марта. /ТАСС/. Правящая в Республике Корея Демократическая партия "Тобуро" выразила глубокое сожаление в связи с осуществленными КНДР на этой неделе ракетными пусками, призвав Пхеньян вернуться за стол переговоров. Об этом заявил в пятницу исполняющий обязанности председателя этой политической организации Ким Тэ Нын.

"Выражаем глубокое сожаление в связи с северокорейскими провокациями, которые произошли в тот момент, когда американская администрация проводит пересмотр своей политики в отношении Пхеньяна", - подчеркнул он. "Северная Корея должна прекратить действия военного характера, которые нагнетают напряженность на Корейском полуострове и подключиться к мирному диалогу", - добавил политик.

Ким Тэ Нын также призвал южнокорейское правительство совместно с США и другими союзниками "дать полноценный ответ на северокорейские провокации".

Ранее утром КНДР подтвердила, что в четверг провела испытания двух новых тактических управляемых ракет. В сообщении, опубликованном в центральной газете "Нодон синмун", говорится, что новые ракеты, которые могут нести заряд массой до 2,5 тонны, пролетели около 600 км прежде, чем упасть в заданной точке в Японском море.

Запуск баллистических ракет стал первым, осуществленным КНДР с 29 марта прошлого года. Проведение испытаний зафиксировала береговая охрана Японии, а также подтвердили военные Южной Кореи и США. Согласно данным военных Южной Кореи, две ракеты пролетели около 430 км, высота их траектории в наивысшей точке составляла не более 60 км.

Резолюции Совбеза ООН запрещают КНДР любые пуски и испытания, связанные с технологиями баллистических ракет.