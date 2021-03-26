Хуситы заявили об обстреле объектов Saudi Aramco

ТАСС, 26 марта. Официальный представитель ВС йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) бригадный генерал Яхья Сариа заявил о нанесении новых ударов по территории Саудовской Аравии. Заявления Сариа в пятницу приводит телеканал Al-Masirah.

По его словам, обстрелу подверглись несколько объектов саудовской нефтяной компании Saudi Aramco. Утверждается, что удары были нанесены 12 беспилотниками и восемью ракетами. Еще шестью беспилотниками были атакованы "военные объекты" в провинциях Асир и Наджран.