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Хуситы заявили об обстреле объектов Saudi Aramco

Официальный представитель ВС йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" Яхья Сариа добавил, что также были атакованы "военные объекты" в провинциях Асир и Наджран

ТАСС, 26 марта. Официальный представитель ВС йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) бригадный генерал Яхья Сариа заявил о нанесении новых ударов по территории Саудовской Аравии. Заявления Сариа в пятницу приводит телеканал Al-Masirah.

По его словам, обстрелу подверглись несколько объектов саудовской нефтяной компании Saudi Aramco. Утверждается, что удары были нанесены 12 беспилотниками и восемью ракетами. Еще шестью беспилотниками были атакованы "военные объекты" в провинциях Асир и Наджран.

Теги
ЙеменСаудовская Аравия
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