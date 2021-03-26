МИД КНР опроверг заявление Макрона о стремлении Китая "влиять на мир с помощью вакцины"

ПЕКИН, 26 марта. /ТАСС/. Заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о якобы ведущихся Китаем попытках повлиять на мир с помощью вакцин от коронавируса абсолютно противоречит действительности. Об этом заявила в пятницу официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

"Мы считаем, что вакцины от коронавируса должны быть всеобщим достоянием. <...> Мы считаем, что так называемый вакцинный национализм - это ошибка, - сообщила она на регулярном брифинге. - Для нас нет разницы, идет ли речь о китайской или иностранной вакцине. Главное, чтобы препарат был безопасен".

Как подчеркнула дипломат, Китай искренне надеется, что и другие страны, в том числе крупные, "выполнят свои международные обязательства по этому вопросу". "Мировое сообщество должно сплотиться - только так оно сможет победить пандемию", - подытожила Хуа Чуньин.

Вечером в четверг президент Франции на пресс-конференции выступил с утверждением, будто Россия и Китай "стремятся влиять" на мир с помощью производимых ими вакцин, и заявил о "мировой войне нового типа". Таким образом Макрон обосновывал тезис о европейской "стратегии и дипломатии в области вакцин" для производства достаточных объемов и достижения коллективного иммунитета на континенте.