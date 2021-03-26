Посол США заявил, что пока не планирует покидать Москву

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Посол США в Москве Джон Салливан заявил, что пока не планирует покидать российскую столицу.

"У меня нет никаких планов куда-то поехать в ближайшее время", - сказал он, отвечая в пятницу на вопрос планирует ли он отправиться для консультаций в Вашингтон.

Салливан заявил, что будет приветствовать любые контакты с послом РФ в Вашингтоне Анатолием Антоновым и российским дипведомством. "Конечно же, я всегда буду приветствовать любые встречи с моим коллегой послом Антоновым и мои контакты с министерством иностранных дел", - сказал он.

Президент США Джо Байден в записанном 16 марта интервью телекомпании ABC заявил, что российское руководство должно будет "заплатить цену" в связи с приписываемыми Москве попытками вмешательства в американские выборы. Кроме того, он ответил утвердительно на вопрос, считает ли Путина убийцей. Впоследствии Белый дом и Госдепартамент выступили с утверждениями, что Вашингтон рассчитывает в том числе на конструктивное сотрудничество с Москвой в сферах, представляющих обоюдный интерес, но не собирается сглаживать противоречия в двусторонних отношениях. После этих заявлений посол РФ в США был приглашен на консультации в Москву.