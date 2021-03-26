МИД КНР напомнил НАТО о "кровавом долге" перед Китаем после бомбежек в Югославии

ПЕКИН, 26 марта. /ТАСС/. Китайские власти помнят, что более 20 лет назад на совести стран НАТО в результате бомбардировок в Югославии появился "кровавый долг" перед Пекином, и он должен стать для альянса напоминанием о необходимости переосмыслить недружелюбную стратегию в отношении КНР. Об этом заявила в пятницу официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин.

Дипломат напомнила, что в 1999 году Вашингтон, "пренебрегая международными правовыми нормами", начал бомбить Югославию. "Погибло много людей, среди них - три китайских журналиста", - подчеркнула представитель МИД КНР.

"В последнее время НАТО настроена против Китая <...> и причисляет нас к "вызовам", - сообщила Хуа Чуньин на регулярном брифинге. - Мы хотели бы напомнить альянсу о его кровавом долге перед китайским народом".

По словам Хуа Чуньин, мертвых уже не вернуть, однако для живых эти жертвы "должны стать напоминанием и поводом для раздумий".

В среду генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс должен "учитывать значение подъема Китая для своей безопасности", поскольку Пекин "наращивает свои обычные и ядерные военные возможности" и, по мнению организации, "прибегает к тактике угроз в отношении своих соседей".