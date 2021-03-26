Украина обвинила замкомандующего ЧФ РФ в подстрекательстве к госизмене украинских военных

КИЕВ, 26 марта. /ТАСС/. Прокуроры департамента по преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, офиса генерального прокурора Украины предъявили обвинение заместителю командующего Черноморским флотом (ЧФ) ВМФ России, базирующемся в Севастополе, в подстрекательстве украинских военных к государственной измене.

"Предъявлено обвинение контр-адмиралу заместителю командующего Черноморским флотом Военно-морского флота Вооруженных сил РФ в пособничестве в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, подстрекательстве к совершению государственной измены", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале офиса генпрокурора Украины.

Украинское следствие заявляет, что в период с 20 по 25 марта 2014 года "подозреваемый открыто и дерзко подстрекал военнослужащих и руководящий состав штаба командования Военно-морских сил Вооруженных сил Украины к совершению государственной измены [...]. При этом он обещал мгновенное повышение зарплаты и карьерный рост, а также угрожал применением военнослужащими Вооруженных сил РФ физического насилия и оружия". Имени замкомандующего ЧФ РФ украинская генпрокуратура не называет.

Черноморский флот в Крыму

После распада СССР в 1991 году Черноморский флот (ЧФ) стал объектом спора между Россией и Украиной. 9 июня 1995 года в Сочи президенты РФ и Украины Борис Ельцин и Леонид Кучма заключили соглашение о раздельном базировании российского ЧФ РФ и ВМС Украины в Севастополе. В соответствии с соглашениями, подписанными между Россией и Украиной 28 мая 1997 года, срок использования российским флотом земли, акваторий, бухт и объектов инфраструктуры в Крыму составлял 20 лет. А в 2010 году президенты РФ и Украины Дмитрий Медведев и Виктор Янукович подписали в Харькове соглашение о продлении срока пребывания российской базы в Севастополе на 25 лет (до 2042 года).

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса, за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта его ратифицировало Федеральное собрание. 2 апреля 2014 года Путин подписал указ о прекращении действия российско-украинских соглашений по ЧФ РФ от 1997 года и 2010 года. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.