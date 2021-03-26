МВД Белоруссии сообщило о предотвращении двух терактов

МИНСК, 26 марта. /ТАСС/. Правоохранительные органы Белоруссии предотвратили два теракта, которые планировал осуществить в Минске и в одной из воинских частей Минской области житель Пинского района (Брестская область). Об этом сообщила в пятницу пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова в своем Telegram-канале.

"Сегодня ночью в Печах (Минская область) оперативники ГУБОПиК МВД при силовой поддержке СОБРа задержали 35-летнего жителя Пинского района. Мужчина намеревался совершить террористический акт в местной воинской части, еще один - в Минске. Правоохранителям удалось пресечь преступления, найти и обезвредить самодельные взрывные устройства", - проинформировала представитель ведомства.

Как сообщил заместитель министра внутренних дел республики Геннадий Казакевич, задержанный снимал квартиру в Московском районе столицы, работал в частной компании. Замглавы МВД утверждает, что в Пинском районе и под Минском задержанный изготовил два самодельных взрывных устройства. "Одно из них заложил в мусорном баке возле детской площадки на столичной улице Уборевича, а второе перевез на автомобиле в Борисовский район. В момент совершения преступления его задержали", - сказал замминистра. Казакевич добавил, что следователями КГБ возбуждено уголовное дело по факту покушения на теракт.

По данным МВД, злоумышленник поддерживал связь с небезызвестной инициативой BYPOL (находящиеся за рубежом оппозиционно настроенные бывшие сотрудники силовых структур Белоруссии - прим. ТАСС). "От ее представителя накануне "Дня воли" он получил в мессенджере указание совершить взрыв на территории органа внутренних дел или воинского формирования", - сообщил замминистра, подчеркнув, что "именно эта инициатива, тесно связанная с так называемым координационным советом [Светланы] Тихановской, активно призывала граждан к незаконным массовым мероприятиям 25 марта и предупреждала о якобы готовящихся провокациях властей".

На оперативной съемке, опубликованной МВД, показан мужчина, который говорит о планах совершить в воинской части в Печах взрыв огнетушителя. На вопрос оперативника о том какие цели преследовали организаторы теракта, задержанный сказал, что "с целью выражения гражданской позиции". Он подтвердил, что получил указание произвести взрывы от представителей BYPOL "для дестабилизации [обстановки]". Задержанный заявил, что раскаивается в содеянном.