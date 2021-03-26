Spiegel: хакеры попытались взломать компьютеры семи депутатов Бундестага

БЕРЛИН, 26 марта. /ТАСС/. Хакеры попытались взломать компьютеры семи депутатов германского Бундестага и 31 депутата региональных парламентов. Была ли утечка данных, не установлено, сообщил в пятницу еженедельник Der Spiegel со ссылкой на неназванные источники.

Издание отмечает, что атаке подверглись преимущественно члены правящих партий - Христианско-демократического союза, Христианско-социального союза, Социал-демократической партии Германии. По электронной почте они получили фишинговые сообщения с вредоносными ссылками. Других подробностей не приводится.

По данным журнала, за атакой может стоять группировка Ghostwriter. В статье утверждается, что она якобы может иметь связи с Россией.