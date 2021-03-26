В Белоруссии осудили 65 человек за оскорбление представителей власти

МИНСК, 26 марта. /ТАСС/. Белорусские прокуроры направили в суды уголовные дела в отношении 103 человек по обвинению в оскорблении представителей власти, 65 из них уже осуждены. Об этом сообщила в пятницу Генеральная прокуратура Белоруссии.

"По состоянию на 26 марта прокуроры направили в суды 102 уголовных дела о публичном оскорблении представителей власти в связи с выполнением ими служебных обязанностей в отношении 103 обвиняемых, из которых 65 уже осуждены", - отмечается в сообщении на сайте ведомства.

По данным прокуратуры, в качестве наказания чаще всего избиралось ограничение свободы, в том числе с направлением в исправительное учреждение открытого типа. В ведомстве сообщили, что для установления причастных к публичным оскорблениям, прежде всего в сети интернет, правоохранительные органы задействовали "специализированные подразделения по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий".

Акции протеста проходят в Белоруссии с 9 августа прошлого года, когда состоялись президентские выборы. На них, по данным ЦИК, со значительным перевесом победил действующий президент Александр Лукашенко. Второе место заняла представитель оппозиции Светлана Тихановская, которая не признала результаты и покинула страну. Самые массовые протесты прошли после объявления итогов голосования, в первые дни они выливались в столкновения с силовиками.

В настоящий момент продолжаются немногочисленные локальные акции, однако оппозиция призывает возобновить весной масштабные акции, первая из которых была намечена на День воли 25 марта - в этот день оппоненты власти отмечают годовщину провозглашения в 1918 году Белорусской народной республики. По данным МВД Белоруссии, в этот день за участие в несанкционированных акциях было задержано более 200 человек.