СМИ: Япония намерена продлить односторонние санкции в отношении КНДР

ТОКИО, 26 марта. /ТАСС/. Правительство Японии собирается продлить односторонние санкции в отношении КНДР. Об этом в пятницу сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что власти страны уже приступили к рассмотрению этого вопроса. Срок действия японских санкций в отношении КНДР истекает в апреле - правительство Японии регулярно продлевает их действие на протяжении уже более десяти лет.

Односторонние санкции, включающие, в частности, торговое эмбарго, были введены Японией в отношении КНДР в 2006 году после ядерного испытания, проведенного Пхеньяном. С тех пор они несколько раз расширялись.