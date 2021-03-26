Sky: аравийская коалиция заявила об уничтожении беспилотника, запущенного хуситами

ТАСС, 26 марта. Силы аравийской коалиции во главе с Саудовской Аравией заявили о перехвате и уничтожении беспилотного летательного аппарата, запущенного в направлении королевства сторонниками йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы). Об этом сообщил в пятницу телеканал Sky News Arabiya.

По его данным, беспилотник двигался в сторону города Хамис-Мушаит на юго-западе королевства. В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее в пятницу хуситы заявили о нанесении ударов по территории Саудовской Аравии. По их словам, обстрелу подверглись несколько объектов саудовской нефтяной компании Saudi Aramco. Утверждается, что удары нанесли 12 беспилотников и восемь ракет. Еще 6 беспилотниками были атакованы "военные объекты" в саудовских провинциях Асир и Наджран.

Саудовское агентство печати, ссылаясь на источник в Минэнерго королевства, сообщило о том, что в четверг вечером атаке подверглась станция распределения нефтепродуктов в Джизане. В результате обстрела на одном из топливных хранилищ вспыхнул пожар, пострадавших нет.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и вооруженными формированиями хуситов. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в страну в марте 2015 года аравийской коалиции. Хуситы систематически осуществляют атаки, главной целью которых остается Саудовская Аравия и ее инфраструктура, в том числе нефтяная.