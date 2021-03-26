Парламент Каталонии не утвердил сторонника независимости Арагонеса на пост лидера региона

МАДРИД, 26 марта. /ТАСС/. Парламент Каталонии не утвердил кандидатуру сторонника партии "Левые республиканцы Каталонии" (ЛРК), которая выступает за независимость региона, Пере Арагонеса на пост главы правительства этого испанского автономного сообщества.

По итогам состоявшегося в пятницу первого тура голосования, кандидатуру представителя ЛРК поддержали 42 депутата, 32 воздержались, 61 выступил против. Для избрания Арагонесу было необходимо получить голоса минимум 68 из 135 парламентариев. Поскольку этого не произошло, 30 марта должно состояться второе заседание по его кандидатуре. В данном случае стороннику ЛРК уже будет достаточно заручиться поддержкой простого большинства депутатов, то есть проголосовавших за него должно быть больше его противников без учета тех, кто решил воздержаться.

Кандидатуру Арагонеса на пост каталонского лидера поддержали в пятницу 33 парламентария ЛРК, а также девять представителей сепаратистской партии "Кандидаты за народное единство". В свою очередь политическая сила "Вместе за Каталонию", у которой 32 кресла в парламенте и которая поддерживает независимость автономии, решила воздержаться при голосовании. Для утверждения Арагонеса главой правительства региона ЛРК нужно попытаться заручиться поддержкой "Вместе за Каталонию", однако пока две политические силы не смогли прийти к соглашению.

14 февраля в Каталонии состоялись парламентские выборы. По их итогам победа по числу голосов досталась соцпартии, поддерживающей единство Испании. Тем не менее трем сепаратистским политическим силам совместно удалось получить большинство кресел в региональном парламенте. Речь идет о партиях ЛРК, "Вместе за Каталонию" и "Кандидаты за народное единство". Председателем "Левых республиканцев Каталонии" является Ориол Жункерас - бывший замглавы правительства региона, приговоренный к 13 годам лишения свободы за организацию незаконного сепаратистского плебисцита 2017 года. Сторонником "Вместе за Каталонию" является экс-лидер региона Карлес Пучдемон, бежавший от испанского правосудия после референдума о независимости.

38-летний Арагонес занял пост замглавы правительства Каталонии в 2018 году. Тем не менее в сентябре прошлого года испанский суд постановил лишить Кима Торру, возглавлявшего на тот момент кабмин автономного сообщества, права занимать государственные должности в течение 18 месяцев. В результате Торра утратил статус лидера региона, а Арагонес стал исполняющим обязанности главы каталонского правительства.