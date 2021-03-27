Белорусский портал tut.by сообщил о задержании двух своих редакторов в Минске

МИНСК, 27 марта. /ТАСС/. Сотрудники милиции задержали в субботу в Минске редакторов портала tut.by Анну Калтыгину и Галину Уласик. В столице Белоруссии оппозиция пытается провести несанкционированные акции, в связи с чем в центр города стянуты дополнительные силы правоохранительных органов.

"Минск. Задержана редактор портала tut.by Анна Калтыгина", - говорится в сообщении Telegram-канала tut.by. "Минск. Задержана редактор tut.by Галина Уласик. Она находилась в районе площади Бангалор в одном из заведений общепита", - добавили в редакции.

В белорусской столице в субботу сторонники оппозиции попытались провести массовые акции в различных районах города. Ранее в ГУВД Минска ТАСС подтвердили задержание нескольких участников несанкционированных акций. Кроме того, ГАИ перекрыла движение в районе площади Бангалор у парка Дружбы народов, где оппоненты власти назначили одно из мест сбора. Очевидцы сообщают в социальных сетях о задержаниях людей в районе площади Бангалор, Академии наук и других частях города.

Акции протеста проходят в Белоруссии с 9 августа прошлого года, когда состоялись президентские выборы. На них по данным ЦИК со значительным перевесом победил действующий президент Александр Лукашенко. Второе место заняла представитель оппозиции Светлана Тихановская, которая не признала результаты и покинула страну. Самые массовые протесты прошли после объявления итогов голосования, в первые дни они выливались в столкновения с силовиками. В настоящий момент продолжаются немногочисленные локальные акции, однако оппозиция призывает возобновить масштабные митинги и шествия весной. Глава КГБ Белоруссии ранее заявлял о том, что правоохранителям "достоверно известно, что в период 25-27 числа будут предприняты попытки дестабилизации ситуации в стране", и они готовы пресечь действия оппозиции.