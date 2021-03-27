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Кризис в Белоруссии
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МВД Белоруссии опровергло информацию о массовых задержаниях в Минске

В ведомстве также сообщили о задержании в столице лиц с колюще-режущими предметами и пистолетами
© Наталия Федосенко/ТАСС

МИНСК, 27 марта. /ТАСС/. МВД Белоруссии назвало не соответствующей действительности информацию, опубликованную в воскресенье в различных источниках, о массовых задержаниях в Минске. Ведомство также сообщило о задержании в столице лиц с колюще-режущими предметами и пистолетами.

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"Во всех регионах страны не зафиксировано ни одного несанкционированного массового мероприятия. Малочисленные группы с незарегистрированной символикой замечены в Минске, некоторые протестующие доставлены в территориальные органы внутренних дел для разбирательства. Информация о массовых задержаниях, в частности около площади Бангалор, не соответствует действительности, равно как и о перекрытии движения в районе Октябрьской площади", - говорится в сообщении пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой. По ее словам, "в некоторых районах столицы были задержаны лица с колюще-режущими предметами и пистолетами".

В белорусской столице в субботу сторонники оппозиции попытались провести массовые акции в различных районах города. Ранее в ГУВД Минска ТАСС подтвердили задержание нескольких участников несанкционированных акций. Кроме того, ГАИ перекрыла движение в районе площади Бангалор у парка Дружбы народов, где оппоненты власти назначили одно из мест сбора. Очевидцы сообщают в социальных сетях о задержаниях людей в районе площади Бангалор, Академии наук и других частях города.

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