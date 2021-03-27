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Кризис в Белоруссии
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СК Белоруссии инициировал признание редакции NEXTA зарубежной экстремистской структурой

В ведомстве заявили, что материалы уже переданы в компетентные органы
Степан Путило REUTERS/Kacper Pempel
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Степан Путило
© REUTERS/Kacper Pempel

МИНСК, 27 марта. /ТАСС/. Следственный комитет Белоруссии инициировал признание редакции Telegram-каналов NEXTA в качестве иностранной экстремистской организации и ее запрет на территории страны. Об этом говорится в сообщении, размещенном в субботу на сайте ведомства.

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"Исходя из всех собранных объективных данных, следователями в их (оппозиционеров - прим. ТАСС) деятельности установлены признаки иностранной экстремистской организации. В настоящее время УСК по городу Минску инициировано признание редакции, фактически созданной Степаном Путило и иными лицами, иностранной экстремистской организацией и запрещение ее деятельности на территории Республики Беларусь", - отмечается в тексте.

В ведомстве заявили, что материалы подготовлены и уже переданы в компетентные органы для принятия решения.

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