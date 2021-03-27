Правозащитники сообщили о 16 задержанных на акциях оппозиции в Белоруссии

МИНСК, 27 марта. /ТАСС/. Белорусские правозащитники располагают информацией о задержании в субботу 16 участников акций протеста в стране. Больше всего задержанных в Минске.

"На субботу, 27 марта, в Минске анонсирована акция протеста в районе площади Бангалор. После 14:00 в районе площади Бангалор, во дворах и на соседних улицах начались точечные задержания", - говорится в сообщении незарегистрированного властями республики правозащитного центра "Весна", который опубликовал списки задержанных. Задержанные есть и в других районах столицы, а также городах республики, в частности, Солигорске, Бресте. Известны фамилии 16 человек.

Среди задержанных редакторы портала tut.by Анна Калтыгина и Галина Уласик, а также главный редактор издания "Наша нива" Егор Мартинович и сотрудники редакции Екатерина Карпицкая и Надежда Бужан. Задержана и участник Координационного совета оппозиции Наталья Дулина.

Акции протеста проходят в Белоруссии с 9 августа прошлого года, когда состоялись президентские выборы. На них по данным ЦИК со значительным перевесом победил действующий президент Александр Лукашенко. Второе место заняла представитель оппозиции Светлана Тихановская, которая не признала результаты и покинула страну. Самые массовые протесты прошли после объявления итогов голосования, в первые дни они выливались в столкновения с силовиками. В настоящий момент продолжаются немногочисленные локальные акции, однако оппозиция призывает возобновить масштабные митинги и шествия весной. Глава КГБ Белоруссии ранее заявлял о наличии достоверной информации о том, что "25-27 марта будут предприняты попытки дестабилизации ситуации в стране".