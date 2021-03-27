Спецпредставитель США по Афганистану отправился с визитом в Турцию

ВАШИНГТОН, 27 марта. /ТАСС/. Специальный представитель США по Афганистану Залмай Халилзад отправился 25 марта с визитом в Турцию и страны региона для активизации усилий по афганским переговорам. Об этом сообщила в субботу пресс-служба Госдепа.

"Во время этой поездки спецпредставитель Халилзад будет далее развивать имевшие место недавно усилия со стороны региональных и международных партнеров, направленные на то, чтобы призвать обе стороны в Афганистане к активизации их переговоров с целью прекращения конфликта", - говорится в документе.

"Он проведет переговоры с обеими сторонами на тему их подготовительных усилий для переговоров по поводу политического урегулирования, которое привело бы к прекращению огня на постоянной основе и устойчивому и справедливому миру", - отмечается также в заявлении.

29 февраля 2020 года предыдущее правительство США во главе с президентом Дональдом Трампом и движение "Талибан" (запрещено в РФ) подписали в Дохе мирное соглашение. Согласно договоренностям, Соединенные Штаты, их союзники и коалиция обязуются вывести в течение 14 месяцев все войска из Афганистана. Талибы в свою очередь гарантируют, что не станут использовать территорию Афганистана для действий, представляющих угрозу безопасности США и их союзников.

Операция США в Афганистане продолжается с октября 2001 года, она стала самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. На ее пике в 2010-2013 годах численность западных сил в Афганистане превышала 150 тыс. человек. Основные боевые силы США и НАТО были выведены из Афганистана в 2014 году.

Нынешняя американская администрация, которой руководит президент Джо Байден, ранее указала, что примет дальнейшие решения по Афганистану, в том числе по выводу войск США, после изучения того, как талибы выполняют условия договоренности о мире. Байден заявил, что американской администрации будет сложно вывести американские войска из Афганистана к 1 мая, но на данный момент нет планов оставлять их в стране до следующего года.